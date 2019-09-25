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Японія запустила на МКС вантажний космічний корабель

Новини » Телеком & IT    25.09.2019 - 13:33
Японія запустила на МКС вантажний космічний корабель
Фото: запуск Kounotori 8 (twitter.com/tostarstogether)

Стикування заплановане на 28 вересня

В середу, 25 вересня, Японія запустила на Міжнародну космічну станцію (МКС) безпілотний вантажний космічний корабель Kounotori 8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Наразі космічний корабель рухається у напрямку МКС.

"Kounotori 8 був запущений з Космічного Центру Танегасима у префектурі Кагосима рано вранці в середу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що запуск безпілотника було відтерміновано на два тижні через виникнення загоряння на пусковій установці.

Kounotori 8 має доставити на МКС 5,3 тонни вантажу, серед якого - предмети повсякденного вжитку, акумулятори й супутники. Стикування заплановане на суботу, 28 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня з космодрому Сичан на південному заході Китаю був успішно проведений запуск двох нових супутників навігаційної супутникової системи "Бэйдоу". За допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" два супутники були виведені на орбіту.

Крім того, спроба посадити індійську автоматичну міжпланетну станцію "Чандраян-2" на Місяць завершився невдачею. Під час зближення з супутником Землі зв'язок зі станцією обірвалася.

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