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Индия не смогла посадить межпланетную станцию на Луну

Новости » В мире    07.09.2019 - 13:05
Индия не смогла посадить межпланетную станцию на Луну
Фото: ракета "Чандраян-2" (hindi.timesnownews.com)

Связь со станцией потеряли за 2,1 км от поверхности спутника Земли

Попытка посадить индийскую автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-2" на Луну завершился неудачей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что во время сближения со спутником Земли связь со станцией оборвалась. Как сообщили представители Индийской организации космических исследований (ISRO), сигнал оборвался примерно за 2,1 км от поверхности Луны.

"Спуск был в соответствии с планом, и нормальная производительность наблюдалась до высоты 2,1 км. Впоследствии связь с аппаратом была потеряна. Данные анализируются", - говорится в сообщении ISRO.

"Чандраян-2" должен был совершить посадку на южном полюсе Луны. Если бы это произошло, Индия стала бы первой страной, которая посадила бы аппарат на неизведанной территории южного полюса. Также Индия могла стать четвертой страной, после США, СССР и Китая, которая посадила бы свой космический аппарат на поверхность Луны.

Напомним, в июле Индия отменила запуск "Чандраян-2" из-за технических проблем. Технический сбой произошел за час до запуска.

Также РБК-Украина сообщало, что к 2030 году Индия планирует запустить свою орбитальную станцию. Станция будет помогать проводить научные исследования в условиях космоса.

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