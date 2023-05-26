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Японія запровадить додаткові санкції проти Росії

Фото: генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовились посилити заходи для покарання Москви за розв'язану війну проти Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що під час саміту "Великої сімки" у Хіросімі, лідери держав продемонстрували свою рішучість у підтримці України додатковою військовою допомогою та санкціями проти Росії.

"Як єдина країна, яка зазнала атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не визнає ядерної загрози з боку Росії, не кажучи вже про її використання", - заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Він засудив дії РФ щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Відповідно до заяви міністерства закордонних справ, у скоординованих діях з G7 Японія заморозить активи 78 груп і 17 осіб, включаючи російських офіцерів і заборонить експорт до 80 російських організацій, асоційованих із військовими дослідницькими лабораторіями.

Японія також заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, хоча подробиці цього заходу будуть оголошені пізніше.

Санкції проти Росії

Мацуно, головний представник уряду Токіо, також засудив дії Росії в четвер щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше посилить ситуацію навколо вторгнення в Україну.

Європейська комісія веде роботу над 11 пакетом санкцій проти РФ. Він буде спрямований на боротьбу з обходом існуючих обмежень.

Також, Європейський союз обговорює передачу Україні прибутків, отриманих від заморожених російських грошей. Йдеться про понад 700 млн євро.

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