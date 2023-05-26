RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония введет дополнительные санкции против России

Фото: генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония введет дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время саммита "Большой семерки" в Хиросиме лидеры государств продемонстрировали свою решимость в поддержке Украины дополнительной военной помощью и санкциями против России.

"Как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не признает ядерной угрозы со стороны России, не говоря уже об ее использовании", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Он осудил действия РФ относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, в скоординированных действиях с G7 Япония заморозит активы 78 групп и 17 человек, включая российских офицеров и запретит экспорт в 80 российских организаций, ассоциированных с военными исследовательскими лабораториями.

Япония также запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги, хотя подробности этого мероприятия будут объявлены позже.

Санкции против России

Европейская комиссия ведет работу над 11 пакетом санкций против РФ. Он будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений.

Также, Европейский союз обсуждает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских денег. Речь идет о более чем 700 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯпония