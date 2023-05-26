Япония введет дополнительные санкции против России

Отмечается, что во время саммита "Большой семерки" в Хиросиме лидеры государств продемонстрировали свою решимость в поддержке Украины дополнительной военной помощью и санкциями против России.

"Как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не признает ядерной угрозы со стороны России, не говоря уже об ее использовании", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Он осудил действия РФ относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, в скоординированных действиях с G7 Япония заморозит активы 78 групп и 17 человек, включая российских офицеров и запретит экспорт в 80 российских организаций, ассоциированных с военными исследовательскими лабораториями.

Япония также запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги, хотя подробности этого мероприятия будут объявлены позже.

Санкции против России