Японія запровадила санкції проти російських юросіб за постачання зброї з КНДР

Уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї. Зокрема, там зазначили, що це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.

Також там наголосили, що це може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні.

Під санкції потрапив генеральний директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та його підприємство. Також - російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.

В рамках санкцій проти Росії було запроваджено обмеження проти кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping. А самі санкції передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.

Санкції за співпрацю РФ і КНДР

Росія та Північна Корея почали тісну співпрацю ще у 2023 році, коли Кремль почав отримувати від КНДР зброю. Тоді західні країни засудили це і пригрозили санкціями.

Зокрема, Велика Британія ввела санкції проти трьох компаній, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією і Північною Кореєю.

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