Япония запретит въезд иностранцев из семи стран, включая Таиланд и Сейшельские острова

Правительство Японии с 21 мая запретит въезд иностранцам , которые посещали Таиланд и шесть других стран. Речь также идет о Монголии, Камбодже, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Сейшельских островах и Сент-Люсии.

Под ограничения подпадают не только жители этих стран, но иностранцы, которые находились на их территории менее чем за 14 дней до прилета в Японию. Запрет вступит в силу с 21 мая. Под его действие не попадают японские граждане.

Аналогичные ограничения японское правительство ввело на прошлой неделе в отношении иностранцев из Индии, Непала и Пакистана. С завтрашнего дня в список войдут Бангладеш и Мальдивы.

Отмечается, что японские граждане могут вернуться на родину из стран, в отношении которых были ужесточены миграционные требования. Однако им придется шесть дней находиться в карантине в специализированных учреждениях и дважды сдать тесты на коронавирус.