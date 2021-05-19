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Япония запретит въезд иностранцев из семи стран, включая Таиланд и Сейшельские острова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии с 21 мая запретит въезд иностранцам, которые посещали Таиланд и шесть других стран. Речь также идет о Монголии, Камбодже, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Сейшельских островах и Сент-Люсии.

Об этом сообщило в среду агентство Кyodo.

Под ограничения подпадают не только жители этих стран, но иностранцы, которые находились на их территории менее чем за 14 дней до прилета в Японию. Запрет вступит в силу с 21 мая. Под его действие не попадают японские граждане.

Аналогичные ограничения японское правительство ввело на прошлой неделе в отношении иностранцев из Индии, Непала и Пакистана. С завтрашнего дня в список войдут Бангладеш и Мальдивы.

Отмечается, что японские граждане могут вернуться на родину из стран, в отношении которых были ужесточены миграционные требования. Однако им придется шесть дней находиться в карантине в специализированных учреждениях и дважды сдать тесты на коронавирус.

Напомним, сегодня, 19 мая, Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу. Он будет способствовать безопасному восстановлению туризма в ЕС, отметили в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом. На фоне этого ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить проведение Олимпиады.

Как писало РБК-Украина, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами.

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