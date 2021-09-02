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Япония зафиксировала первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Мю"

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Япония, Четверг 02 сентября 2021 11:03
Япония зафиксировала первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Мю" Фото: Япония зафиксировала первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Мю" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "Мю". Они привезены из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NHK.

По информации Министерства здравоохранения Японии, штаммом "Мю" были инфицированы две авиапассажирки, которые получили положительный результат тестирования на коронавирус при прохождении карантинного контроля в двух аэропортах.

Указано, что заражение было зафиксировано у женщины старше 40 лет, которая в конце июня прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ, также болезнь выявили у женщины старше 50 лет, которая в начале июля прибыла в аэропорт Ханэда из Великобритании.

Указано, что данный вариант коронавируса обладает мутациями, которые потенциально могут снижать иммунитет, полученный в результате вакцинации.

Напомним, впервые штамм коронавируса "Мю" был обнаружен в Колумбии.

Добавим, мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения включил в свой список штаммом коронавируса "Мю".

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