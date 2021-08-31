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Япония задействует искусственный интеллект для береговой охраны

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Токио, Вторник 31 августа 2021 17:26
Япония задействует искусственный интеллект для береговой охраны Фото: японская береговая охрана (kaiho mlit go jp)
Автор: РБК-Украина

Япония намерена в следующем году начать тестирование системы на основании искусственного интеллекта для береговой охраны. Она должна автоматически отслеживать подозрительные иностранные суда в территориальных водах Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Сообщается, что в последнее время Япония сталкивается с ростом случаев вторжения в ее воды, особенно со стороны китайских судов. Ожидается, что система будет отслеживать спутниковые данные, что обеспечит раннее обнаружение и прогнозирование вторжений путем анализа навигационных данных.

Система сможет обрабатывать данные с нескольких кораблей одновременно, и как только подозрительное судно будет обнаружено, береговая охрана сможет отреагировать.

На первоначальную разработку системы выделяется более 4 млн долларов.

Отметим, Китай регулярно отправляет свои патрульные корабли в территориальные воды Японии, в частности, в район островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Эти острова находятся в ведении Японии, но на них претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.

Напомним, ранее Япония выразила протест в связи с военными учениями России на Курилах, поскольку считает острова своей территорией.

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Япония Искусственный интеллект
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