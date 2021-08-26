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Япония выразила протест в связи с военными учениями РФ на Курилах

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Четверг 26 августа 2021 06:34
Япония выразила протест в связи с военными учениями РФ на Курилах Фото: генсек японского кабинета министров Кацунобу Като (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Японии выразило протест властям России в связи с учениями российских вооруженных сил. По словам генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като, они готовятся на острове Итуруп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным Токио, стрельбы пройдут с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября.

"21 августа мы получили от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым", - заявил в четверг на пресс-конференции Като.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

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