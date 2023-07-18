Японія заборонить експорт деяких уживаних автомобілів до Росії

Уряд Японії планує значно посилити експортний контроль легкових автомобілів, у тому числі вживаних, як додаткові санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri .

Уряд планує до кінця липня затвердити зміни до Порядку контролю за експортною діяльністю, який базується на Законі про валюту та зовнішню торгівлю. Очікується, що жорсткіші обмеження набудуть чинності на початку серпня.

З квітня минулого року Японія заборонила експорт до Росії елітних автомобілів вартістю понад 6 мільйонів єн (33 780 доларів). Цього разу, окрім бензинових та дизельних автомобілів з робочим об’ємом понад 1900 куб.см, під заборону потраплять усі гібридні транспортні засоби, електромобілі та електромобілі.

Згідно зі статистикою торгівлі Міністерства фінансів, вартість експорту з Японії до Росії у 2022 році становила близько 600 мільярдів єн (3 378 016 085 доларів), що приблизно на 30% менше, ніж у попередньому році. Серед них 200 000 вживаних автомобілів становили чверть загальної вартості експорту з Японії.

Санкції проти РФ

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 23 червня. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу.

На початку липня президент Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ. У тому числі проти "Росатому".