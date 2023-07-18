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Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в Россию

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Япония, Вторник 18 июля 2023 12:00
Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в Россию Фото: Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в Россию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Японии планирует значительно усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных, как дополнительные санкции против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

Правительство планирует до конца июля утвердить изменения в Порядок контроля за экспортной деятельностью, основанном на Законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа.

С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в Россию элитных автомобилей стоимостью более 6 миллионов иен (33 780 долларов). В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 куб.см, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили.

Согласно статистике торговли Министерства финансов стоимость экспорта из Японии в Россию в 2022 году составила около 600 миллиардов иен (3 378 016 085 долларов), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 000 подержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии.

Санкции против РФ

11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода.

В начале июля президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ. В том числе против "Росатома".

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