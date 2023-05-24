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Японія вже відправила перші автомобілі для українських військових (фото)

Фото: Відправка автомобілів з Японії до України (facebook.com/s.v.korsunsky)
Автор: Дмитро Браславський

Японія відправила перші два автомобілі, які передадуть на потреби українських військових. Інші направлятимуться після проходження техогляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Японії Сергія Корсунського у Facebook.

"Сьогодні у Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки.

"Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", - написав посол України.

Допомога від Японії

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував передачу Україні близько 100 вантажівок та пайків для ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков просив Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників та покращення захисту цивільної інфраструктури.

Ще у березні у парламенті Японії пролунали перші пропозиції щодо зміни законодавства у сфері поставок військової допомоги країнам, які перебувають у стані війни.

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