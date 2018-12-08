Китай запустил миссию на луну

Фото: запуск китайского лунохода Chang'e-4 (twitter.com/XHNews)

Эта миссия должна больше расскрыть историю спутника Земли

Китайская народная республика впервые начала миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что китайский луноход Chang'e-4 должен сесть в кратере Карман, где должен собрать образцы лунной породы, после чего он вернется обратно на Землю. Посадка должна произойти не ранее чем в январе 2019 года.

Сам кратер Карман имеет большой интерес для ученых, так как является частью бассейна Южный полюс - Эйткен, что, скорее всего, сформировался из-за удара огромного астероида миллиарды лет назад.

Ученые считают, что небесное тело пробило кору Луны до мантии, а эта миссия сможет собрать необходимые данные, которые смогут рассказать большую историю спутника Земли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экипаж США отправится на орбиту Луны в течение 6 лет. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что до 2024 года американский экипаж отправится на орбиту Луны.