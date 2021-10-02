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Япония выразила протест против учений российских военных на Курилах

Автор: Артур Родивилов

Японские власти выразили протест из-за учений вооруженных сил России. Они должны состояться в акватории острова Кунашир в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Санкэй симбун".

В статье говорится что учения продлятся шесть дней - с 3 по 9 октября. В правительстве Японии полагают, что военнослужащие российского ВМФ будут отрабатывать у берегов Кунашира запуск ракет.

"Санкэй симбун" отмечает, что Россия при поддержке Китая усилила военное присутствие в Японском море. Так, над морем в последнее время два раза появлялись российские военные самолеты - в декабре и в июле 2020 года.

По данным издания, Москва уведомила Токио об учениях в сентябре.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

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Курильские острова