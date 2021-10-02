RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія висловила протест проти навчань російських військових на Курилах

Автор: Артур Родивилов

Японська влада висловила протест через навчання збройних сил Росії. Вони мають відбутися в акваторії острова Кунашир в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Санкей сімбун".

У статті йдеться що навчання триватимуть шість днів - з 3 по 9 жовтня. В уряді Японії вважають, що військовослужбовці російського ВМФ відпрацьовуватимуть біля берегів Кунаширу запуск ракет.

"Санкей сімбун" зазначає, що Росія за підтримки Китаю посилила військову присутність в Японському морі. Так, над морем останнім часом два рази з'являлися російські військові літаки - в грудні та в липні 2020 року.

За даними видання, Москва повідомила Токіо про навчання у вересні.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їхньому поверненні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курильские острова