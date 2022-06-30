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Япония выделит Украине 100 млн долларов и поможет с хранением зерна, - Кисида

Новина українською →
Токио, Четверг 30 июня 2022 06:41
Япония выделит Украине 100 млн долларов и поможет с хранением зерна, - Кисида Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По его словам, Япония также окажет поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая. Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.

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