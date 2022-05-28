Япония выделила экстренный грант для перевозки гуманитарной помощи Украине

Правительство Японии выделило экстренный грант на фоне роста количества призывов об увеличении гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства покроют транспортные расходы благотворительных организаций.

Прежде почти 1,7 млн ​​долларов используют для перевозки медицинских расходных материалов в Украину. Японское правительство в этом вопросе будет сотрудничать с UNOPS (Управлением ООН по обслуживанию проектов).

Япония также подтвердила намерения продолжить сотрудничество с другими странами по поддержке украинского народа на глобальном уровне. Приверженность этому подходу заявил министр иностранных дел Хаяши Йошимаса.

Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен ​​(свыше 139 тысяч грн).