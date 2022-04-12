Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России
Япония приняла решение заморозить активы крупнейших банков России - Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, санкции ввели против 398 человек и 28 компаний из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.
Под санкции попали депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС РФ Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, АО НПК "Техмаш", МКБ "Вымпел".
Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в Россию. Так, с 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям.
Напомним, японские страховщики отказались страховать компании, которые работают в России.
Мы также писали о том, что крупные японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma прекратили новые клинические испытания в Российской Федерации.
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