Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России

Япония приняла решение заморозить активы крупнейших банков России - Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, санкции ввели против 398 человек и 28 компаний из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии .

Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в Россию. Так, с 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

Напомним, японские страховщики отказались страховать компании, которые работают в России.

Мы также писали о том, что крупные японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma прекратили новые клинические испытания в Российской Федерации.

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