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Японія ввела нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з Росії

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Японія, Вівторок 12 квітня 2022 05:36
Японія ввела нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з Росії Фото: Японія ввела додаткові санкції проти РФ (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Японія прийняла рішення заморозити активи найбільших банків Росії - Сбербанку і Альфа-Банку. Крім того, санкції ввели проти 398 осіб і 28 компаній з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Під санкції потрапили депутати Держдуми, головком ВМФ РФ Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС РФ Сергій Дронов, Головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін, АТ НВК "Техмаш", МКБ "Вимпел".

Крім того, уряд Японії затвердив заборону на нові інвестиції в Росію. Так, з 12 травня нові інвестиції з Японії в Росію можна буде здійснювати тільки з особливих дозволів.

Нагадаємо, японські страховики відмовилися страхувати компанії, які працюють в Росії.

Ми також писали про те, що великі японські фармацевтичні компанії Takeda Pharmaceutical і Astellas Pharma припинили нові клінічні випробування в Російській Федерації.

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