Японія ввела нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з Росії

Японія прийняла рішення заморозити активи найбільших банків Росії - Сбербанку і Альфа-Банку. Крім того, санкції ввели проти 398 осіб і 28 компаній з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії .

Крім того, уряд Японії затвердив заборону на нові інвестиції в Росію. Так, з 12 травня нові інвестиції з Японії в Росію можна буде здійснювати тільки з особливих дозволів.

Нагадаємо, японські страховики відмовилися страхувати компанії, які працюють в Росії.

Ми також писали про те, що великі японські фармацевтичні компанії Takeda Pharmaceutical і Astellas Pharma припинили нові клінічні випробування в Російській Федерації.

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