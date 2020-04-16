Япония ввела чрезвычайное положение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайное положение Япония ввела до 6 мая

Власти Японии официально ввели чрезвычайное положение по всей стране до 6 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, это решение было принято в связи с возможностью увеличения числа зараженных коронавирусом в Японии.

Напомним, сейчас количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.

РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир столкнулся небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей.