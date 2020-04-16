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Японія ввела надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 14:36
Японія ввела надзвичайний стан
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан Японія ввела до 6 травня

Влада Японії офіційно ввела надзвичайний стан по всій країні до 6 травня через коронавірус. Про це повідомляє NHK.

Як зазначається, це рішення було прийнято в зв'язку з можливістю збільшення кількості заражених коронавірусом в Японії.

Нагадаємо, наразі кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 людина, у тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Також директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що світ зіткнувся небувалим кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей.

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