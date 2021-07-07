Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности

Япония впервые упомянула об угрозах со стороны России и Китая в проекте стратегии кибербезопасности. Москва использует хакерские атаки в военных и политических целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей, говорится в тексте документа.
Новая стратегия кибербезопасности должна быть утверждена осенью. Япония для укрепления кибербезопасности готова проводить учения с США, создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.
Накануне источники Bloomberg заявили, что российские правительственные хакеры взломали Национальный комитет Республиканской партии США. В самой партии отрицают факт взлома.