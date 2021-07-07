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Японія вперше заявила про російську загрозу в проекті стратегії кібербезпеки

Автор: Артур Родивилов

Японія вперше згадала про загрози з боку Росії та Китаю в проекті стратегії кібербезпеки. Москва використовує хакерські атаки у військових і політичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств, в той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей, йдеться в тексті документа.

Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США, створювати стандарти безпеки для IT-обладнання і нарощувати потенціал захисту від хакерів.

Напередодні джерела Bloomberg заявили, що російські урядові хакери зламали Національний комітет Республіканської партії США. У самій партії заперечують факт злому.

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кібератака