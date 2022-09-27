ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія відреагувала на затримання консула у Росії

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 27 вересня 2022 06:20
Японія відреагувала на затримання консула у Росії Фото: Японія висловила протест Росії після затримання консула (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол РФ у Японії Михайло Галузін був викликаний у МЗС країни, де йому було заявлено протест у зв'язку із затриманням 26 вересня консула японського генконсульства у Владивостоці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Есімас Хаясі,

Він зазначив, що дії російської сторони є порушенням Віденської конвенції, і це є абсолютно неприйнятним.

"У відповідь на це сьогодні заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав посла Росії в Японії Галузіна до міністерства закордонних справ, де висловив різкий протест, зажадав від російської сторони офіційних вибачень. Я наполегливо закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту та пропозиції японської сторони", – сказав міністр.

Як зазначив Хаясі, "затриманий не чинив протиправних дій". Міністр також розкритикував обставини затримання дипломата, під час якого, за його словами, "було вжито примусових заходів". Глава МЗС додав, що затриманого вже звільнено.

Нагадаємо, у понеділок у Росії заявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за "шпигунство". По дипломатичних каналах японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни