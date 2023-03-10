Японія відправить до України велику партію енергетичного обладнання

"Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств G7.

Під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури та підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні необхідної допомоги.

Зазначається, що у нараді також взяв участь український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та представники міжнародних організацій.