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Японія відправить до України велику партію енергетичного обладнання

Фото: Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 березня, стало відомо, що Японія відправить до України велику партію енергетичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

"Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств G7.

Під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури та підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні необхідної допомоги.

Зазначається, що у нараді також взяв участь український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та представники міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна.

Японська компанія Yanmar Holdings із квітня повністю припинить свою діяльність на російському ринку.

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