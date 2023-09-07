Японія відправила в космос ракету-носій з першим місячним посадковим модулем

Модуль SLIM має відпрацювати технологію високоточної посадки апаратів у межах 100 метрів від запланованої точки на поверхні Місяця. Він також має намір вивчити кратери та рельєф супутника Землі. Посадка модуля на Місяць очікується через 3-4 місяці.

XRISM розроблено для вивчення космосу за допомогою рентгенівської візуалізації та спектроскопії. Він вивчить околиці чорних дірок та галактичні скупчення. Вчені мають намір отримати дані про розвиток найбільших інфраструктур у Всесвіті, розподіл матерії в космосі та формування галактик.

Японія може стати п'ятою країною після СРСР, США, Китаю та Індії, яка здійснить посадку апарату на Місяць. У квітні японська компанія Ispace запустила модуль Hakuto-R, який міг стати першим апаратом приватної розробки, який здійснив посадку на Місяць. Проте зв'язок з апаратом було втрачено.

Місячна програма Індії

Індія 14 липня запустила свою місячну місію Chandrayaan-3. Через три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 23 серпня зонд успішно сів на поверхню супутника Землі.

Детальніше про місію Індії на Місяць можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Російська спроба висадитися на Місяць

Нещодавно перша в історії російська місія на Місяць провалилася. Місячна місія стартувала 11 серпня. Посадка "Місяця-25" на Південний полюс супутника Землі мала відбутися вже 21 серпня, проте 20 серпня в "Роскосмосі" повідомили, що міжпланетна автоматична станція "Луна-25" розбилася, зіткнувшись із місячною поверхнею.