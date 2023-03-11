UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія виділить Україні 170 млн доларів: підуть на розмінування та інфраструктуру

Фото: Японія виділить Україні 170 млн доларів на відновлення інфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн. доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

Відповідну грантову угоду підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямків:

  • обладнання для гуманітарного розмінування;
  • транспортне обслуговування;
  • енергетичне обладнання та управління відходами руйнувань;
  • водопостачання та водовідведення;
  • медичне обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
  • підтримка аграрного сектора.

Також домовленість передбачає інструменти контролю прозорості та ефективності використання коштів.

Раніше стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання – близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяДопомога Україні