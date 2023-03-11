Япония выделит Украине 170 млн долларов: пойдут на разминирование и инфраструктуру

Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

Также договоренность предусматривает инструменты контроля прозрачности и эффективности использования средств.

Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы для улучшения эффективности работы таких направлений:

Соответствующее Грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и исполнительный вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Джуничи Ямада.

Ранее стало известно, что Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования – около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования.

Также сообщалось, что Япония рассматривает возможность экспорта оружия в страны, ведущие борьбу с вторжением, такие как Украина.

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