Японія виділить 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну

Японія виділить 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.
"Окремо маємо важливу домовленість із Японією. Крім довгострокової програми підтримки, Японія перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", - сказав Шмигаль.
За його словами, цей внесок до MIGA (Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, - ред.) дозволить нам набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.
Також раніше ми писали, що японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленої на критичну інфраструктуру. Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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