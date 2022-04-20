Япония увеличит размер кредита Украине до 300 млн долларов
Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выделение Украине кредита в размере 300 миллионов долларов. Об этом он объявил в рамках онлайн-встречи представителей G7 по ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK News.
На видеоконференции лидеров "Большой семерки" по ситуации в Украине премьер-министр Японии объявил, что его страна увеличит размер займа со 100 до 300 млн долларов. Кисида также анонсировал новый пакет санкций против Российской Федерации. Подробности о новых ограничениях появятся в ближайшие дни.
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