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Япония увеличит размер кредита Украине до 300 млн долларов

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Токио, Среда 20 апреля 2022 03:51
Япония увеличит размер кредита Украине до 300 млн долларов Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выделение Украине кредита в размере 300 миллионов долларов. Об этом он объявил в рамках онлайн-встречи представителей G7 по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK News.

На видеоконференции лидеров "Большой семерки" по ситуации в Украине премьер-министр Японии объявил, что его страна увеличит размер займа со 100 до 300 млн долларов. Кисида также анонсировал новый пакет санкций против Российской Федерации. Подробности о новых ограничениях появятся в ближайшие дни.

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