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Японія збільшить розмір кредиту Україні до 300 млн доларів

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Токіо, Середа 20 квітня 2022 03:51
Японія збільшить розмір кредиту Україні до 300 млн доларів Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував виділення Україні кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів. Про це він оголосив у рамках онлайн-зустрічі представників G7 щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK News.

На відеоконференції лідерів "Великої сімки" щодо ситуації в Україні прем'єр-міністр Японії оголосив, що його країна збільшить розмір позики зі 100 до 300 млн доларів. Кісіда також анонсував новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Подробиці про нові обмеження з'являться найближчими днями.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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