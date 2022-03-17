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Япония усилено готовится к приему украинских беженцев

Токио (Фото: medium.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии ускорило подготовку к приему эвакуированных украинцев. На первом этапе в страну могут прибыть до 300 беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.

Все украинские беженцы, въезжающие в Японию, будут получать 90-дневную визу, которую можно будет продлить на один год. Люди с этим статусом смогут работать в Японии. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий работает над предоставлением жилых помещений, а также организацией учебного процесса для школьников.

Местные органы власти и компании также заявили, что окажут поддержку. Министерство юстиции в понедельник начало консолидировать соответствующую информацию. Столичное правительство Токио заявило, что на данный момент оно обеспечило 100 единиц городского жилья, и в перспективе может подготовить до 700 отдельных квартир и отдельных комнат.

Ожидается, что в ближайшие недели в страну приедут родственники и друзья 1900 украинцев, которые проживают в Японии и имеют вид на жительство. По состоянию на воскресенье в Японию прибыли только 47 человек. По прогнозам, это количество может возрасти до 200-300 человек.

Ранее мы писали, что сегодня состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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