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Завтра состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - Маркушин

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Среда 16 марта 2022 20:47
Завтра состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - Маркушин Эвакуация жителей Ирпеня
Автор: Татьяна Самарук

Эвакуация жителей города Ирпеня из Романовки состоится завтра, 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Ирпеня Александра Маркушина.

По его словам, завтра, 17 марта в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 состоится эвакуация жителей Ирпеня с Романовки.

Также мэр отмечает, если вы живете в Ирпене, Михайловка-Рубежовка, Забучье, Козинцах или Дубраве и вам необходима помощь или консультация по эвакуации, то нужно об этом сообщить, позвонив по номеру:

  • 0683505818;
  • 0680437205;
  • 0930768411;
  • 0672639619;
  • 0964511937;
  • 0675015153;
  • 0683703842;
  • 0968698062.

"Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской общины", - сказал Маркушин.

Ранее мы сообщали, что во время эвакуации из Ирпеня российские оккупанты открыли огонь и погибло 8 человек.

Также мы писали, что в Ирпене в результате вражеского огня погиб волонтер.

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