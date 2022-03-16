Завтра состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - Маркушин
Эвакуация жителей города Ирпеня из Романовки состоится завтра, 17 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Ирпеня Александра Маркушина.
По его словам, завтра, 17 марта в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 состоится эвакуация жителей Ирпеня с Романовки.
Также мэр отмечает, если вы живете в Ирпене, Михайловка-Рубежовка, Забучье, Козинцах или Дубраве и вам необходима помощь или консультация по эвакуации, то нужно об этом сообщить, позвонив по номеру:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской общины", - сказал Маркушин.
Ранее мы сообщали, что во время эвакуации из Ирпеня российские оккупанты открыли огонь и погибло 8 человек.
Также мы писали, что в Ирпене в результате вражеского огня погиб волонтер.
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