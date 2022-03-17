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Японія посилено готується до прийому українських біженців

Токіо (Фото: medium.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії прискорив підготовку до прийому евакуйованих українців. На першому етапі в країну можуть прибути до 300 біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan News.

Всі українські біженці, які в'їжджають до Японії, отримуватимуть 90-денну візу, яку можна буде продовжити на один рік. Люди з цим статусом зможуть працювати в Японії. Міністерство освіти, культури, спорту, науки й технологій працює над наданням житлових приміщень, а також організацією навчального процесу для школярів.

Місцеві органи влади та компанії також заявили, що нададуть підтримку. Міністерство юстиції у понеділок почало консолідувати відповідну інформацію. Столичний уряд Токіо заявив, що на цей час він забезпечив 100 одиниць міського житла, і в перспективі може підготувати до 700 окремих квартир і окремих кімнат.

Очікується, що в найближчі тижні в країну приїдуть родичі й друзі 1900 українців, які проживають в Японії та мають посвідку на проживання. Станом на неділю до Японії прибули лише 47 осіб. За прогнозами, ця кількість може зрости до 200-300 осіб.

Раніше ми писали, що сьогодні відбудеться евакуація жителів Ірпеня з Романівки. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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