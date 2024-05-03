Франція та Японія домовилися зміцнювати військову співпрацю, готують новий договір
Франція та Японія домовилися про початок переговорів щодо угоди про взаємний доступ до військ, таким чином зміцнюючи військову співпрацю на тлі напруженості, що зростає в Індо-Тихоокеанському регіоні та війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В останні роки союзники з "Великої сімки" провели численні спільні військові навчання як на двосторонній основі, так і в рамках ширших груп країн.
"Вони погодилися розпочати переговори. З огляду на досвід попередньої співпраці та військових навчань ми вважаємо це важливим", - заявив представник японського уряду під час зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди та президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі.
Японський чиновник заявив, що укладання оборонної угоди з Францією може тривати близько року. Французьке дипломатичне джерело відзначило, що Париж сподівається підписати документ "дуже швидко".
Зазначається, що в ході переговорів країни мають намір наголосити, що можуть відігравати важливішу роль в оборонній промисловості один одного. Франція також має намір запропонувати Японії свою продукцію у секторі цивільної атомної енергетики.
Раніше повідомлялося, що Франція має намір створити сили швидкого реагування для захисту мешканців Європи. Вони виконуватимуть завдання, у яких некомпетентний Північноатлантичний альянс.
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