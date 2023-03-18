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Япония и Германия договорись о координации действий в связи с финансовой нестабильностью

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Токио, Суббота 18 марта 2023 13:00
Япония и Германия договорись о координации действий в связи с финансовой нестабильностью Фото: Япония будет координировать с Германией действия в условиях финансовой нестабильности  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония и Германия договорились в субботу тесно координировать свои действия в связи с финансовой нестабильностью, вызванной проблемами среди западных банков, при этом внимательно следя за глобальными рынками и экономикой.

Об этом заявил официальный представитель министерства финансов Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи министра финансов Японии Шуничи Судзуки и министра финансов Германии Кристиана Линднера, посетившего Токио для двусторонних правительственных консультаций.

Министры встретились в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида начали свои первые правительственные консультации с участием нескольких членов кабинета министров обеих стран, чтобы обсудить пути обеспечения экономической безопасности.

"На финансовых рынках наблюдается неприятие риска. Мы будем внимательно следить за развитием событий и координировать свои действия с центральным банком и зарубежными властями" сказал Судзуки Линднеру, добавив, что "финансовая система Японии в целом остается стабильной".

Обе стороны согласились с необходимостью внимательно следить за финансовыми событиями и при необходимости координировать свои действия, сказал чиновник, не вдаваясь в подробности.

В этом году Япония сменила Германию на посту председателя "Большой семерки", в которую также входят Великобритания, Канада, Франция, Италия и США.

Судзуки и Линднер также договорились уделить первоочередное внимание санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину и поддержкой Киева, стремясь при этом достичь соглашения о глобальном цифровом налогообложении и его реализации, а также неуклонно урегулировать долг развивающихся стран в рамках "Большой двадцатки".

Акции банков во всем мире пострадали после того, как банк Silicon Valley Bank рухнул, а Credit Suisse был вынужден привлечь финансирование центрального банка на сумму 54 млрд долларов, что вызывает вопросы о других недостатках финансовой системы.

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