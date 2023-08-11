ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія, Індія, США та Австралія проведуть перші навчання поблизу Сіднея

Новость на русском →
П'ятниця 11 серпня 2023 05:48
Японія, Індія, США та Австралія проведуть перші навчання поблизу Сіднея Фото: Біля берегів Австралії пройдуть навчання "Малабар" (facebook.com/USNavy2)
Автор: Антон Малиновський

В п'ятницю, 11 серпня, Індія, Японія, США та Австралія проведуть військово-морські навчання "Малабар" поблизу узбережжя Сіднея. Вперше ці навчання пройдуть біля берегів Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами командувача Сьомого флоту ВМС США віце-адмірала Карла Томаса, ці навчання покращать здатність країн співпрацювати. Він також додав, що "навчання не спрямовані проти якоїсь однієї країни".

В навчаннях візьмут участь кораблі, винищувачі F-35, літаки спостереження Р-8, а також підводні човни.

"Підводний бойовий простір вважається передовою лінією з точки зору конкуренції і потенційних майбутніх конфліктів", - заявив командувач австралійським флотом контр-адмірал Крістофер Сміт.

Він також пояснив, що ці навчання вперше проходять біля східного узбережжя Австралії, а не західного, як це було раніше. Це зумовлено тим, що кораблі перебували неподалік після навчань Talisman Sabre за участі 13 країн.

Навчання "Малабар"

Перші навчання "Малабар" відбулись ще у 1992 році, тоді в них брали участь Індія та Китай. Австралія вперше долучилась до них у 2007 році, однак уже через рік вийшла з так званої "четвірки" через протести Китаю.

В 2020 році країна повернулась у склад, незважаючи на заперечення Китаю, який вважає "Малабар" навчаннями з його стримування.

Зазначимо, що 5 серпня до Австралії прибув атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США - він теж братиме участь у навчаннях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Індія Сполучені Штати Америки Японія
NEWS
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України