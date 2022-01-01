Япония разрабатывает пожизненную вакцину от коронавируса
Фото: Япония разрабатывает пожизненную вакцину от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19. Фармкорпорация Nobelpharma планирует начать клинические испытания вакцины в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Japan Times.
Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2.
Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет. Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.
Япония в настоящее время использует в кампании по вакцинации населения используются вакцины компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и AstraZeneca.