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Японія розробляє довічну вакцину від коронавірусу

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Токіо, Субота 01 січня 2022 13:10
Японія розробляє довічну вакцину від коронавірусу Фото: Японія розробляє довічну вакцину від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Японські вчені розробляють довічну вакцину від COVID-19. Фармкорпорація Nobelpharma планує розпочати клінічні випробування вакцини в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Japan Times.

Вихідною основою препарату стане вакцина проти осп. За попередньою інформацією, в рекомбінантний вірус осповакцини буде включений спайковий білок вірусу SARS-CoV-2.

Подібна вакцина може давати пацієнтам довічний імунітет. Вже зараз заявлено, що одна доза цієї вакцини зберігає противірусний ефект довше 20 місяців.

Японія наразі використовує в кампанії по вакцинації населення вакцини компаній Pfizer, BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

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Японія Коронавірус
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