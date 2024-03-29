UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія продовжила торговельні санкції проти Росії ще на рік

Фото: Прапор Японії (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Уряд Японії в рамках економічних санкцій проти Росії вирішив продовжити відмовляти їй в торговельному статусі "найбільшого сприяння" до кінця березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Як мінімум, протягом наступних 12 місяців весь імпорт з Росії буде обкладатися підвищеними митами, включаючи 5% оподаткування поставок лосося порівняно з попередніми 3,5% та 6% - крабів у порівнянні з 4% до квітня 2022 року.

Міністр фінансів Японії Сюнічі Сузукі заявив на пресконференції в п'ятницю, що Японія "у співпраці з міжнародним співтовариством" буде протидіяти агресії Росії проти України.

На початку березня уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

В японському уряді заявили, що Токіо серйозно занепокоєний більш тісною військовою співпрацею між Китаєм і Росією у світлі безпеки Японії та всього регіону.

Financial Times повідомила, що США підштовхують Японію і Нідерланди до посилення обмежень на експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯпоніяВійна в Україні