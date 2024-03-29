Япония продлила торговые санкции против России еще на год

Как минимум, в течение следующих 12 месяцев весь импорт из России будет облагаться повышенными пошлинами, включая 5% налогообложения поставок лосося по сравнению с предыдущими 3,5% и 6% - крабов по сравнению с 4% по апрель 2022 года.

Министр финансов Японии Сюничи Сузуки заявил на пресс-конференции в пятницу, что Япония "в сотрудничестве с международным сообществом" будет противодействовать агрессии России против Украины.