Япония продлит режим ЧС до 31 мая

Правительство Японии планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 31 мая. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министру по восстановлению экономики Ясутоси Нисимуре разработать план по продлению режима ЧС на месяц на всей территории страны. Сегодня, 3 мая, данный вопрос будет обсужден на заседании консультативного комитета правительства. Соответствующее решение о продлении ЧС должно быть принято 4 мая.

Общее количество зараженных коронавирусом в Японии составляет более 15 тысяч человек, из них 530 пациентов умерли, еще более 300 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в середине апреля Япония ввела чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧП в стране введен до 6 мая.

Также РБК-Украина писало, что в конце апреля правительство Японии включило Украину в список стран, гражданам которых запрещено во въезде в страну в связи с пандемией коронавируса. Запрет на въезд будет действовать до конца мая.