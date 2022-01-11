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Япония продлила запрет на въезд для иностранцев до конца февраля

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Япония, Вторник 11 января 2022 09:40
Япония продлила запрет на въезд для иностранцев до конца февраля Фото: запрет на въезд в Японию (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правительство Японии приняло решение продлить действие запрета на первичный въезд в страну иностранцев в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Запрет будет действовать до конца февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Во вторник премьер-министр Кисида Фумио представил новый пакет мер в ответ на происходящий в последнее время всплеск числа заболевших COVID-19.

"Он сказал, что данная мера пограничного контроля, которая вступила в силу в конце ноября, продолжит действовать до конца февраля. При ее реализации при необходимости будут учитываться гуманитарные соображения, а также национальные интересы", - пишет издание.

В отношении работы системы здравоохранения правительство планирует повысить прозрачность данных об уровне занятости больничных коек. В префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима, где действуют ограничения в рамках усиленных мер борьбы с инфекцией, власти проведут проверки и обнародуют цифры. Ожидается, что остальные префектуры опубликуют свои данные в среду, 11 января.

Правительство также намерено ускорить проведение вакцинации третьей дозой пожилых людей и других людей из общего населения страны.

Напомним, что в Японии на военных базах США произошла вспышка коронавируса. Правительство решило ввести чрезвычайные меры по борьбе с вирусом в этих регионах.

Также сообщалось, что США и Япония провели переговоры по этому вопросу. Страны решили ограничить выход военных с баз, чтоб вирус не распространялся.

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