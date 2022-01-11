Японія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до кінця лютого

Уряд Японії прийняв рішення продовжити дію заборони на первинний в'їзд в країну іноземців в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією. Заборона діятиме до кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

У вівторок прем'єр-міністр Кісіда Фуміо представив новий пакет заходів у відповідь на що відбувається останнім часом сплеск числа хворих на COVID-19.

"Він сказав, що дана міра прикордонного контролю, яка вступила в силу в кінці листопада, продовжить діяти до кінця лютого. При її реалізації при необхідності будуть враховуватися гуманітарні міркування, а також національні інтереси", - пише видання.

Щодо роботи системи охорони здоров'я уряд планує підвищити прозорість даних про рівень зайнятості лікарняних ліжок. У префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма, де діють обмеження в рамках посилених заходів боротьби з інфекцією, влада проведе перевірки і оприлюднить цифри. Очікується, що інші префектури опублікують свої дані в середу, 11 січня.

Уряд також має намір прискорити проведення вакцинації третьою дозою літніх людей та інших людей із загального населення країни.