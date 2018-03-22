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Япония не признает легитимность выборов президента России в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    22.03.2018 - 21:16
Фото: посол Японии в Украине Шигеки Суми (facebook.com-IOMUkraine)
Фото: посол Японии в Украине Шигеки Суми (facebook.com-IOMUkraine)

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не считает легитимным проведение выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Украине, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

"Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами. Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведения в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 22 марта, Верховная рада Украины проголосовала за признание нелегитимными выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного ею Крыма. За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в анексованому Крыму. Дебаты могут состояться на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Выборы президента РФ в оккупированном Крыму бойкотировали более 90% крымских татар Международные партнеры Украины не признают "выборы" в оккупированном Крыму, - Порошенко
Теги: Япония, Шигеки, Выборы в России
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