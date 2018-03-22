Рада визнала нелегітимними вибори президента РФ в Криму

За постанову проголосували 255 депутатів

Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Російської Федерації на території анексованого нею Криму. За ухвалення проекту постанови №8168-1 проголосували 255 депутатів.

# Рада8 255 голосами підтримала Постанову про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента РФ на тимчасово окупованих територіях України-Автономній Республіці Крим та місті Севастопольhttps://t.co/xoqPia4SPX pic.twitter.com/Mxwb9SzCEd — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 22, 2018

"Організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів президента Росії голосування на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є протиправною", - сказано в заяві.

Документом зазначено, що результати голосування на території окупованого півострова незаконні, нікчемні і не мають ніяких правових наслідків.

Крім того, проведення виборів і їхні результати не стають свідченням зміни статусу Криму, на частині території України, визначеної законодавством та Конституцією України.

Рада закликає міжнародне співтовариство застосувати додаткові санкції проти Росії і персональні санкції до осіб, причетним до організації і проведення незаконного голосування під час виборів президента Росії на території Криму, а також причетним до систематичних порушень основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території

Нагадаємо, Україна подала заявку в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в аннексированном Криму. Дебати можуть відбутися на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі.