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Японія не визнає легітимності виборів президента Росії в окупованому  Криму

НовиниПолітика    22.03.2018 - 21:16
Фото: посол Японії в Україні Шігекі Сумі (facebook.com-IOMUkraine)
Фото: посол Японії в Україні Шігекі Сумі (facebook.com-IOMUkraine)

Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України

Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не вважає легітимним проведення виборів президента Росії в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві посольства Японії в Україні, опублікованій на офіційній сторінці посольства у Facebook.

"Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами. Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, Верховна рада України проголосувала за визнання нелегітимними виборів президента Російської Федерації на території анексованого нею Криму. За ухвалення проекту постанови №8168-1 проголосували 255 депутатів. 

Раніше повідомлялося, що Україна подала заявку до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму. Дебати можуть відбутися на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі.

Вибори президента РФ в окупованому Криму бойкотували понад 90% кримських татар Міжнародні партнери України не визнають "вибори" в окупованому Криму , - Порошенко
Теги: Японія, Шигеки, Вибори в Росії
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