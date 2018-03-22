Японія не визнає легітимності виборів президента Росії в окупованому  Криму

Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України

Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не вважає легітимним проведення виборів президента Росії в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві посольства Японії в Україні, опублікованій на офіційній сторінці посольства у Facebook.

"Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами. Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, Верховна рада України проголосувала за визнання нелегітимними виборів президента Російської Федерації на території анексованого нею Криму. За ухвалення проекту постанови №8168-1 проголосували 255 депутатів.

Раніше повідомлялося, що Україна подала заявку до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму. Дебати можуть відбутися на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі.