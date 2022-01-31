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Япония привела армию в повышенную готовность из-за запуска КНДР баллистической ракеты

Автор: Ольга Белей

Правительство Японии планирует усилить наблюдение и находится в состоянии повышенной готовности после воскресного запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности. Премьер- министр Японии Кисида Фумио назвал этот запуск нарушением резолюций СБ ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Правительство Японии планирует усилить наблюдение и находится в состоянии повышенной готовности после воскресного запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности", - пишет издание.

Как стало известно, Пхеньян запустил эту ракету под более крутым углом, чем обычно, использовав навесную траекторию. В Японии полагают, что она пролетела 800 км и достигла высоты примерно 2 тысячи км, прежде чем упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Премьер- министр Японии Кисида Фумио назвал этот запуск нарушением резолюций СБ ООН, заявив, что он выразит сильный протест Пхеньяну.

Япония, США и Южная Корея обдумывают вопрос о проведении встречи министров иностранных дел, чтобы обсудить Северную Корею.

Японское правительство будет сотрудничать с международным сообществом в целях настоятельно потребовать от Пхеньяна проявлять сдержанность.

Напомним, 31 января Северная Корея похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, способной достичь территории США. Информацию о запуске официально подтвердили государственные издания.

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Япония