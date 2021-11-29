Япония присвоила самый высокий уровень опасности штамму "омикрон": что это значит

В Японии Государственный институт инфекционных заболеваний повысил уровень опасности нового штамма "омикрон". Так, новому варианту коронавируса решено присвоить самый высокий уровень опасности (всего их три).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.
Как сообщают местные СМИ, сейчас опасность штамма оценивается как "вариант, вызывающий беспокойство" (VOC).
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что власти рассмотрят вопрос о вероятных дальнейших ограничениях на въезд в страну на фоне распространения нового варианта коронавирусной инфекции.
Напомним, Япония уже заявила, что усиливает контроль на границе из-за распространения нового штамма коронавируса " омикрон". Страна уже закрыла границы для путешественников из нескольких стран и рассматривает возможность новых ограничений.
Добавим, что через новый штамм коронавирус уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.