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Японія надала найвищий рівень небезпеки штаму "омікрон": що це означає

Автор: Марія Кучерявець

У Японії Державний інститут інфекційних захворювань підвищив рівень небезпеки нового штаму "омікрон". Так, новому варіанту коронавірусу вирішено привласнити найвищий рівень небезпеки (загалом їх три).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, наразі небезпека штаму оцінюється як "варіант, що викликає занепокоєння" (VOC).

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підкреслив, що влада розгляне питання про ймовірні подальші обмеження на в'їзд у країну на тлі поширення нового варіанту коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, Японія вже заявила, що посилює контроль на кордоні через поширення нового штаму коронавірусу "омікрон". Країна вже закрила кордони для мандрівників з декількох країн і розглядає можливість нових обмежень.

Додамо, що через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.

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