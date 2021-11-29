Японія надала найвищий рівень небезпеки штаму "омікрон": що це означає

У Японії Державний інститут інфекційних захворювань підвищив рівень небезпеки нового штаму "омікрон". Так, новому варіанту коронавірусу вирішено привласнити найвищий рівень небезпеки (загалом їх три).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підкреслив, що влада розгляне питання про ймовірні подальші обмеження на в'їзд у країну на тлі поширення нового варіанту коронавірусної інфекції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, наразі небезпека штаму оцінюється як "варіант, що викликає занепокоєння" (VOC).

Нагадаємо, Японія вже заявила, що посилює контроль на кордоні через поширення нового штаму коронавірусу "омікрон". Країна вже закрила кордони для мандрівників з декількох країн і розглядає можливість нових обмежень.

Додамо, що через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.